Oasi Galbusera Bianca, l'antico borgo medioevale trasformato in un relais bio conquista la TV

L’Oasi di Galbusera Bianca star degli albergatori in tv. L’antico borgo medioevale, nel cuore del Parco regionale della Valle del Curone, trasformato in un’oasi del Wwf e in un relais bio, ha conquistato la puntata della trasmissione “4 Hotel“ di Bruno Barbieri dedicata alle cascine lombarde trasformate in strutture ricettive, andata in onda l’altra sera su Sky.

"Una bellissima avventura", commenta il conte Gaetano Besana, 70 anni, artefice della rinascita dell’antico borgo, a cui appartiene anche la splendida Villa Besana di Sirtori, l’antica dimora di famiglia nel cui parco crescono 21 piante monumentali, tra cui l’albero più alto d’Italia, un liriodendro di circa 55 metri. "Ho scoperto altri luoghi simili al mio che si fanno custodi dell’ambiente e della natura – prosegue il vincitore dell’ultima puntata di 4 Hotel –. È stato molto stimolante e costruttivo conoscere i miei concorrenti e capire come persone diverse vedano cose diverse ma contribuiscano alla creazione di un mondo di verde, di natura, di ambiente, di buoni cibi, di buoni sapori e di benessere. La nostra mission è l’accoglienza con il verde nel cuore".

Per Gaetano Besana è stato anche una sorta di ritorno al passato, perché quando era fotografo di moda frequentava il jet set e gli ambienti della televisione. Galbusera Bianca è stata rimessa a nuovo dal 2008 in poi, secondo i criteri della bioarchitettura e alimentata con energie rinnovabili. Il borgo risale ad almeno il 1348. Si chiamava Valbissera: "L’etimologia del nome è nella radice latina che in italiano si traduce con “bianche fortificazioni galliche”, mentre il distinguo “bianca” sembra legato alla coltivazione dell’uva bianca", racconta il proprietario. Nel 2005 è diventata la prima oasi privata affiliata al Wwf.

