Nuovi insulti sul prato “leghista“ di Pontida. Deturpata anche la targa dedicata a Maroni

Il precedente atto vandalico il 18 luglio. In quella occasione gli autori avevano cambiato la scritta "Padroni a casa nostra", sul muretto a fianco del prato leghista di Pontida, con ladroni. La scritta era stata rifatta giusto in tempo per il raduno di settembre. Ma la scorsa notte qualcuno armato di spray ha vergato insulti sul proclama sul muretto e ha deturpato la targa della sezione locale intitolata a Roberto Maroni. "Niente di nuovo - è il commento del segretario regionale leghista Fabrizio Cecchetti -, sappiamo bene che purtroppo la mamma dei cretini, e dei teppisti, è sempre incinta. Esprimo la mia solidarietà ai militanti leghisti di Pontida e della provincia di Bergamo". "Spiace che ancora una volta ignoti vandali abbiano deturpato con scritte spray con offese il muro del prato di Pontida e stavolta anche la targa della sezione locale intitolata al compianto Maroni – ha aggiunto il senatore Roberto Calderoli -. Spiace che ci sia chi preferisce l’insulto al confronto, la violenza verbale alla dialettica. Chi insulta o deturpa un luogo simbolo come il prato di Pontida che da 35 anni ospita il nostro pacifico raduno, sempre aperto a tutti, insulta la democrazia, la partecipazione". F.D.