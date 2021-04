Notte di terrore al Quartiere Leonessa di Brescia, nella zona di via Lamarmora e della Volta: una zona residenziale non lontana dal centro e dalla linea ferroviaria. Il bilancio è quello di quattro famiglie restate senza casa e di nessun ferito grazie al tempestivo e incisivo lavoro dei Vigili del fuoco di Brescia. Ad intervenire sono...

Notte di terrore al Quartiere Leonessa di Brescia, nella zona di via Lamarmora e della Volta: una zona residenziale non lontana dal centro e dalla linea ferroviaria. Il bilancio è quello di quattro famiglie restate senza casa e di nessun ferito grazie al tempestivo e incisivo lavoro dei Vigili del fuoco di Brescia. Ad intervenire sono stati tre equipaggi dalla centrale operativa dei Pompieri, in via Scuole che hanno utilizzato un’autobotte e un’autoscala servite ad affrontare un vasto incendio a un tetto, provocato forse dal malfunzionamento di un impianto di riscaldamento oppure da un cortocircuito lo stabiliranno i tecnici esperti del Comando, che cercheranno di chiarire le cause del rogo. Il tetto è andato completamente distrutto, con danni ingentissimi per l’edificio, che è stato evacuato e che è poi stato dichiarato inagibile. A subire i danni è stata una palazzina antica, con le facciate decorate e grandi finestre indicative della sua storicità. Il lavoro degli operatori del comando di Brescia è stato estenuante ed è iniziato poco prima di mezzanotte, quando qualcuno ha chiamato il 112 allarmato dalle fiamme che si vedevano in alto, sulla copertura della palazzina e dal fumo acre. Per avere ragione del fuoco ci sono volute sei ore in cui nessuno si è fermato ed è stato fatto il possibile per evitare che l’incendio si sviluppasse ed intaccasse le strutture murarie ed eventualmente gli edifici vicini. Per fortuna questo non è accaduto. Le famiglie sfollate sono ora ospitate da parenti e in strutture messe a disposizione dal Comune di Brescia. Alle 6 l’allarme è cessato. Incendio pure a Lumezzane, ieri in serata, quando è andata in fiamme una abitazione.

Milla Prandelli