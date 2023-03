"Noi mamme e imprenditrici Abbiamo unito i due mondi"

Iolanda Pasini, bresciana. Rossella Nigro, milanese. Le loro imprese sono separate da oltre un centinaio di chilometri. A unirle sono le storie: mamme e imprenditrici in settori che parlano al maschile. Simili anche i percorsi: prima le aziende di famiglia, poi loro alla guida. "Undici anni fa sono (ri)partita da zero, con mio fratello: abbiamo capito che l’impresa di famiglia dove ho lavorato per 30 anni apparteneva a un settore “maturo“. E quando è così devi anticipare il cambiamento, non aspettarlo", racconta Pasini. A Preseglie (Brescia), centro della Valle Sabbia tra il lago di Garda e il lago di Idro, ha fondato con Lando (il fratello) la Patos, un’attività di sabbiatura dell’acciaio Inox. "Un settore maschile, di nicchia: sta andando bene anche perché siamo di supporto alle fonderie della zona. Siamo due titolari e una rete di artigiani che aiutano. Ma la responsabilità del prodotto che vendiamo è nostra. Essere donna e mamma richiede un impegno per tutta la famiglia che deve essere di supporto. Ma alle donne dico che è ora di diventare dei pilastri della conduzione delle aziende: creiamo dei tavoli di confronto, perché nel confronto riusciamo ad aiutarci e a risolvere le difficoltà".

Tutta milanese è la testimonianza di Rossella Nigro, mamma di due ragazzi di 25 e 21 anni. Gli stessi della Cini, azienda di costruzione di carpenteria metallica. "Sono riuscita a vivere entrambi i ruoli. La donna ha delle mansioni oltre a quelle lavorative che le spettano di diritto: è figlia ed è chiamata a occuparsi dei genitori, è moglie e nel mio caso mamma. Rispetto al passato è cambiato poco: chi è chiamato a rinunciare qualcosa è la donna. La differenza importante è che mariti e padri sono più presenti rispetto al passato: io stessa posso vivere i due ruoli perché ho marito e figli che me lo consentono". La differenza tra lavoratrice e imprenditrice sta qui: "È capitato di fermare il lavoro per imprevisti di famiglia. Ma quelle ore le recuperi, anche di notte". Donne o uomini alla guida di un’impresa? "La differenza la fanno le competenze. Siamo poche perché ci sottovalutiamo già nelle scelte: in poche fanno percorsi tecnici e scientifici che ti portano a ricoprire questi ruoli". L.B.