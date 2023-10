"Niente soldi per i consulenti. Molti servizi sono interrotti"

Richieste di consulenze in aumento, non solo da parte di famiglie e docenti di sostegno, ma anche di interi consigli di classe, docenti di ruolo e coordinatori che vogliono comprendere meglio come approcciarsi agli studenti con disturbi dello spettro autistico. "Questo è un aspetto molto positivo. Il problema è che, a fronte di una domanda crescente, non tutti gli sportelli per l’autismo sono ancora funzionanti". Lo racconta Antonietta Serpillo, docente referente della scuola Polo Inclusione della provincia Varese IC Ponti di Gallarate, che è anche la scuola riferimento della rete degli Sportelli Autismo della Lombardia (Rete blu).

Serpillo è referente anche per altri sportelli attivi (ritiro sociale, sussidi didattici e orientamento); per quello sull’autismo segue personalmente tutte le consulenze, fatte a famiglie e insegnanti. "Servirebbero almeno due operatori per ogni consulenza – spiega –. Si è creato un bel gruppo, ma molti di noi lo fanno praticamente a titolo gratuito. I fondi non permettono di andare oltre qualche rimborso, per cui ovviamente chi trova altre attività prima o poi lascia". Così è accaduto che molti sportelli altrove siano di fatto rimasti lettera morta. "Fra le 12 province lombarde – spiega – tutte, chi più chi meno, hanno avviato uno sportello per l’autismo. La spinta alla nascita era arrivata nel 2016, con il finanziamento messo dal Ministero dell’istruzione, che aveva supportato la spesa per la formazione. Il problema è che è mancata la seconda parte del finanziamento, il 50%, che doveva andare per le consulenze, per cui alcuni sportelli come sono nati così sono morti".

Quelli che funzionano lo fanno per la buona volontà dei docenti impegnati e grazie a qualche finanziamento che viene intercettato di volta in volta tramite bandi e progetti. Oggi per affrontare questo tema, 62 sportelli a livello nazionale rappresentati da oltre 500 professionisti della scuola si sono riuniti in un Gruppo di libera aggregazione Sportelli Autismo Italia (SAI) con il fine di condividere idee, materiali, proposte formative e progettare insieme eventi a servizio della comunità nazionale. I dati confermano che i minori con disturbo dello spettro autistico sono in aumento, perché migliora la capacità di diagnosi anche nella prima infanzia. "Le famiglie ci contattano per capire come comportarsi verso i docenti – sottolinea Serpillo –. Gli insegnanti necessitano di conoscenze, ma anche di conoscere le altre esperienze. Gli sportelli, per questo, sono molto importanti, ma servirebbe un finanziamento strutturale". F.P.