Idro piange Nicolas, il futuro papà morto in moto

Brescia, 27 aprile 2025 – Tragedia lungo le strade del Trentino, non distante dal confine con Brescia. Venerdì pomeriggio attorno alle 17, Nicolas Ronchini, trentenne bresciano, è morto all’interno della galleria Agnese di Ledro, lungo la Strada Statale 240, non distante dal tunnel Dom. Il giovane stava per diventare padre.

La vittima viveva a Idro e stava trascorrendo la giornata libera in sella alla sua moto, diretto verso Riva del Garda e il Benaco dal pittoresco lago incastonato tra i monti. L’allarme è scattato quando è finito a terra in prossimità di una galleria. Il centauro dopo la caduta ha riportato lesioni gravissime.

È morto poco dopo. Le persone presenti hanno immediatamente chiesto aiuto ai numeri di emergenza. Sul posto sono stati mandati un’ambulanza, un’auto con medico a bordo e l’eliambulanza. Purtroppo i soccorritori non hanno potuto aiutare il motociclista, ormai esanime.

La sua salma è stata ricomposta e coperta fino all’arrivo del carro funebre. Sono intervenuti i carabinieri di Riva del Garda, che hanno effettuato i rilievi e i vigili del fuoco di Molina di Ledro, per le operazioni di soccorso e per rimuovere i mezzi. Il traffico, per consentire gli interventi, è stato fermato. Si sono formate lunghissime code di veicoli.