Provaglio Valle Sabbia (Brescia), 31 marzo 2020 - Nevica sul Bresciano: dai 400 metri in su. Le previsioni avevano anticipato l’arrivo del gelo e del maltempo nell’ultimo giorno di marzo e già a primavera iniziata.

La scorsa notte, in pianura, si sono toccati i 4-5 gradi, scesi a 0 nelle zone collinari e arrivata anche a – 5 nei paesi che si trovano nelle zone di montagna. La morsa del freddo dovrebbe durare ancora fino almeno a questa notte, poi dovrebbero manifestarsi temperature più tiepide. Nei prossimi giorni è previsto il ritorno del bel tempo. Nelle immagini video si vedono i boschi di Provaglio Valsabbia, Sono state girate a circa 900 metri di altezza. Il panorama, per questa stagione, è inusuale. È nevicato anche sopra il lago d’Iseo: a Santa Maria Del Giogo, a Croce di Marone e Croce di Zone, sul Monte Guglielmo, in Valpalot e ai Colli di San Zeno. Neve anche in Valcamamonica da Malonno in su, in Valletrompia da Collio in poi e nel parco dell’Alto Garda Bresciano. ,