Brescia, 8 settembre 2019 - Il maltempo era stato annunciato ed è arrivato. Cielo grigio, nuvole e forte pioggia in pianura. Mentre, in montagna, è arrivata la prima neve della stagione. Insomma, nonostante l'autunno scatti solo tra quindici giorni, l'estate sembra già averci abbandonati.

E così, ecco che stamattina non solo l'Alta Valtellina si è svegliata imbiancata, ma anche il Presena, nel Bresciano. E il ghiacciaio, messo in pericolo dal surriscaldamento climatico, è stato scoperto (si toglie la coperta estiva, fatta di speciali teli geotessili, per prepararsi alle prime probabili nevicate autunnali). La neve è caduta alche oggi al Rifugio Bozzi che però resta aperto almeno tutto il mese di settembre e pronto ad accogliere gli appassionati di escursionismo. I fiocchi erano caduti già nei giorni scorsi. A inizios ettimana tornerà il sole.