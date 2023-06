Morti sull’asfalto a Capriolo, la Provincia metterà in sicurezza il tratto pericoloso della strada 469

Brescia – La Provincia di Brescia metterà in sicurezza il tratto di strada 469 in variante dove negli scorsi giorni sono morti due uomini in sella ai loro scooter: Giovan Battista Brizio di 62 anni di Capriolo e Mirjan Kangoja di 39. Di San Pancrazio di Palazzolo sull’Oglio, originario di Durazzo.

I fatti sono avvenuti in corrispondenza della curva con via Feniletto. il consigliere Paolo Fontana, delegato per la viabilità della Provincia di Brescia, questa mattina ha incontrato il Sindaco del Comune di Capriolo, Luigi Vezzoli, e l’Assessore ai Lavori Pubblici, Mario Facchi, unitamente al Comandante della Polizia Locale, Mauro Foglia, ai tecnici del Comune e della Provincia, Cesare Agosti, Luisa Zavanella e Pierpaola Archini, per concordare azioni concrete volte a mettere in sicurezza quel tratto di viabilità.

“La Provincia di Brescia – ha dichiarato il Consigliere Fontana - con l’obiettivo di ottenere un miglioramento della circolazione sulla propria rete stradale ha da sempre intensificato azioni volte all’eliminazione di situazioni di particolare criticità. Nel breve termine interverremo in corrispondenza della curva implementando il preavviso e la percezione del pericolo mediante la posa di segnaletica luminosa e di rallentatori sonori in entrambe le direzioni di marcia.”

Per un intervento di moderazione della velocità sarà proposta alla Prefettura la valutazione di una eventuale posa di dispositivi di rilevazione della velocità; nel frattempo, con il Comune di Capriolo verranno studiate soluzioni di carattere strutturale di modifica della viabilità ovvero la trasformazione dello svincolo in rotatoria.