Morti bianche a Milano: semestre drammatico nel 2023

Infortuni mortali in calo in Italia, ma non in Lombardia dove il primo semestre 2023 si è rivelato particolarmente drammatico. Secondo i dati forniti dall’Inail, da gennaio a giugno sono morte 83 persone sul posto di lavoro, il 15,3% in più dello stesso periodo del 2022, quando erano state 72. Il trend è in controtendenza rispetto al resto d’Italia, dove le morti bianche sono state 450, numero inaccettabile, ma con un trend in leggero calo (-2,8% rispetto al 2022). Solo nel mese di giugno, in Lombardia sono morte 7 persone (57 in tutta Italia) proprio come nel 2022, confermando che non c’è nessuna inversione di rotta. Tra le province lombarde, quella di Milano conta il valore assoluto più elevato (22 morti, in leggero calo rispetto ai 24 del primo semestre 2022); segue Brescia con 16 croci sul lavoro, lo stesso numero di un anno fa. L’aumento più rilevante, però, si registra nella provincia di Bergamo, dove tra gennaio e giugno 2023 sono morti ben 14 lavoratori, più del doppio rispetto ai 6 del 2022 (4 solo nel mese di giugno). Raddoppiati gli infortuni mortali anche a Cremona e Varese (da 3 a 6), ma aumenti importanti ci sono anche a Como (1 morto sul lavoro nei primi sei mesi del 2022, ben 5 nel 2023), Pavia (da 3 a 5) e Sondrio (da 2 a 3). Solo Monza e Mantova vedono una riduzione (rispettivamente da 4 a 2 e da 8 a 2), ma va sempre ricordato che dietro ogni numero ci sono persone e famiglie, per cui anche un trend in calo non può essere considerato un risultato ottimale. L’obiettivo deve essere, infatti, quello di azzerare i decessi: per i primi sei mesi del 2023, purtroppo, solo Lecco in Lombardia non riporta morti bianche. Di fatto, i dati Inail fanno emerge come si sia ancora lontani dal raggiungere gli obiettivi di sicurezza, di cui tanto si parla: statistiche ed esperti concordano nel dire che la maggior parte degli infortuni mortali potrebbe essere evitata applicando le regole già esistenti. In un quadro così preoccupante, osserva in una nota lo Sportello prevenzione e sicurezza della Cisl di Brescia, passa in secondo piano la conferma del miglioramento degli infortuni non mortali: -28,7% nel primo semestre dell’anno. In netto incremento, invece, le malattie professionali: +20,8% in Lombardia, +22,4% in Italia, con un picco di ben il 31,9% in più nel Bresciano, per il primo semestre 2023.

Federica Pacella