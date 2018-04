Gottolengo (Brescia), 8 aprile 2018 - Con la fissazione dell'autopsia, che sarà eseguita all'ospedale di Brescia con consulenti non locali, la Procura di Brescia iscrive nel registro degli indagati tutti i medici che hanno preso in cura in un mese Nicole, la bambina di quattro anni morta a Brescia a causa di un'infezione partita da un'otite. L'iscrizione nel registro degli indagati è un atto dovuto. L’esame autoptico dovrebbe essere eseguito nell’Istituto di Medicina Legale del Civile di Brescia, l’ospedale dove la piccola Nicole è deceduta. A provare a spiegare il perché del decesso saranno un medico legale e uno specialista in Pediatria.

Da un mese Nicole aveva mal di testa e non c’era verso di farle passare il dolore, alla nuca e all’orecchio, come raccontato dalla bisnonna della piccola. Un mese carico di preoccupazione, di andirivieni tra pediatri e ospedali. Per un’otite che, forse - a dirlo sarà la magistratura, il pm di Brescia Claudia Moregola ha avviato un’inchiesta per omicidio colposo - poteva essere trattata diversamente. Il caso ha spinto il ministro della Salute a spedire a Brescia una task force. In paese, intanto, è scattata una gara di solidarietà. I vicini di casa degli Zacco hanno promosso una raccolta fondi per comprare fiori e sostenerli nelle spese.

Solo dopo l’autopsia Nicole potrà tornare a casa, come chiesto dai genitori che in un estremo gesto di amore e generosità hanno acconsentito all’espianto degli organi per donare una speranza ad altri bambini malati. Nicole, questa una prima ricostruzione, da almeno un mese era finita più volte sul lettino dei medici per dolori al collo e uno stato di malessere che non le davano tregua. Prima dalla propria pediatra, poi dell’ospedale di Manerbio, quindi della Poliambulanza di Brescia e infine del Civile dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico per un grave ascesso cerebellare. Dopo pochi giorni la bimba è deceduta. "L’inchiesta chiarirà se e perché qualcosa non è stato fatto correttamente – spiega l’avvocato Walter Ventura, legale della famiglia di Nicole -. Per ora c’è solo il dolore che stanno provando due giovani genitori".