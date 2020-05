Monte Isola (Brescia), 29 maggio 2020 - Montisola e le sue frazioni stanno ripartendo con enorme fatica, nonostante la riapertura di quasi tutti i bar, ristoranti e negozi. "La situazione è difficile – ha spiegato Laura Agnesi, titolare del negozio e del locale l’Isola dei Sapori di Peschiera Maraglio –, i turisti nei giorni infrasettimanali non stanno arrivando. E quelli che ci sono vengono per lo più con il loro zaino e cibo portato da casa. Uno dei problemi principali è quello dei battelli, che per ora sono troppo pochi". La mancanza di gente non solo lede gli esercizi pubblici, ma sta causando pure una grave perdita alle casse del Comune, che chiede un euro di tassa di sbarco. Senza turisti i soldi non arrivano.

Ieri in mattinata, per accedere al battello che da Sulzano porta sull’isola lacustre più grande d’Europa, l’attesa era di pochi minuti, anche se su un natante da 250 posti a causa delle norme Anticovid possono salire solo 54 persone. Il personale è attentissimo e cortese, ma inflessibile. A bordo sale solo chi ha mascherina e guanti e non tutti ci stanno. Le lamentele e gli atteggiamenti maleducati non mancano, poiché molti non hanno i guanti e pretenderebbero di salire perché hanno sanificato le mani. "Non siamo noi a decidere ma la società da cui dipendiamo e la Regione Lombardia".

Tutto, sia al pontile sia a bordo, è studiato alla perfezione. Sono segnate le vie di accesso ai battelli e i posti a sedere. Non manca la presenza di un addetto alla sanificazione. "Due volte la settimana i battelli vengono sanificati con speciali prodotti – spiega Renato Morandini di Cpm Apave di Bienno –, in pratica usiamo uno strumento che atomizza un prodotto in grado di uccidere virus e batteri. Passiamo tutta l’imbarcazione: sia dove la gente si siede, sia i pavimenti, sia i locali dove accede esclusivamente l’equipaggio. Tutte le procedure sono certificate".

Puntano alla pulizia e al rispetto delle norme anche al bar Portici. "Abbiamo sanificato – spiega Enrico Ziliani – e facciamo entrare al massimo due persone. Il lavoro, del resto, è pochissimo". I turisti, quelli che ci sono, sono soddisfatti di essere arrivati sull’isola. "Non potevamo scegliere giornata migliore – hanno spiegato Daniela e Gianni di Milano – oggi festeggiamo il compleanno di Daniela. Ci fermeremo per pranzo in qualche ristorante e poi saliremo nelle frazioni collinari. Siamo davvero felici di come abbiamo trovato Monte Isola". Da domani a domenica saranno introdotte corse in battello da Iseo per Monte Isola.