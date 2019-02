Monte Isola, 2 febbraio 2019 - Tutti pazzi per Monte Isola, l’isola lacustre più grande dell’Europa alpina, in lizza per essere eletta “European Best Destination”: unica Lombarda in corsa. Sono già oltre 50mila le persone che per via telematica hanno votato per l’isola al centro del Sebino, in lizza oltre che con Roma, Firenze e altre 17 località europee tra cui Malaga, Ginevra, Budapest; Barcellona, Vienna e Manchester. A bandire il concorso è l’organizzazione “European Best Destinations”, con sede a Bruxelles, creata per promuovere il turismo e la cultura in Europa, in collaborazione con oltre 300 uffici del turismo e con la rete EDEN creata dalla Commissione europea.

Nei giorni scorsi sono stati moltissimi gli esponenti del mondo della politica e dello spettacolo che hanno lanciato il proprio appello affinchè gli italiani votino per il luogo scelto nel 2016 dall’artista Christo per realizzare il suo The Floating Piers, che ha per la prima volta collegato l’isola con la terra ferma, consentendo ai visitatori letteralmente di camminare sull’acqua. I vip che hanno deciso di chiedere agli italiani di votare per Monte Isola sono il dj e scrittore Fabio Volo, la cantante e conduttrice Luisa Corna, il cantante Francesco Renga, Paolo Noise dello Zoo di 105, Omar Pedrini, Cristiano Militello e Ivan Cattaneo, reduce dal Grande Fratello Vip. Non mancano anche la chef bresciana Francesca Marsetti, la speaker radiofonica Giusi Legrenzi, il comico Vincenzo Regis e il menestrello della brescianità Charlie Cinelli, solo per citare qualche nome, dato che i video pubblicati sulla pagina Face Book Visit Monte Isola continuano ad apparire.

Il primo tra i famosi a lanciare il suo appello è stato il conduttore e giornalista Edoardo Raspelli, volto di Mela Verde, da sempre vicino al Sebino. Tra i politici hanno espresso sostegno all’isola lacustre più bella d’Italia l’Europarlamenteare Oscar Danilo Lancini, l’onorevole Beppe Donina e il sindaco di Brescia Emilio del Bono. Tutti i sindaci del lago, inoltre, hanno lavorato spalla a spalla per fare conoscere e votare Monte Isola con le sue frazioni. A rendere il luogo incantevole sono i paesaggi offerti, il folclore e le tradizioni gastronomiche, le attività artigiane come la costruzione di barche o di reti da pesca, la ristorazione e più in generale l’accoglienza della popolazione, che è davvero unica. Per votare: https://www.europeanbestdestinations.com/european-best-destinations2019/. Il verdetto arriverà martedì alle 16. Le località che negli scorsi anni hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento hanno aumentato el presenze turistiche anche del 30%. Questo, per il Sebino, significherebbe nuovi arrivi, la necessità di nuove strutture e l’incremento dei posti lavoro.