Monno, 16 agosto 2021 - Momenti di paura questa sera attorno alle 19 nella zona compresa tra lago d’Iseo e l’alta Valle Camonica, dove si è scatenato un violentissimo temporale con forti raffiche di vento e pioggia intensa. La situazione più difficile si è verificata a Monno, dove è esondato il fiume Oglio, che ha invaso la Statale 42, che rimarrà chiusa tutta la notte per motivi di sicurezza e dove è scesa una frana dal versante opposto al paese. Fortunatamente nessuno si è ferito. Chiusa inoltre la strada Valeriana che da Incudine porta a Mu, per il cedimento di una parte della strada stessa e chiusa al traffico anche la strada sterrata della Costa che da Monno scende verso Edolo. Unico punto di passaggio, in caso di estremo bisogno, è la strada che sale al Passo Mortirolo. Si sconsiglia vivamente, in assenza di estrema necessità, di mettersi alla guida per spostamenti in zona.

Sul posto attualmente ci sono i tecnici del Comune di Monno, i vigili del fuoco e la Protezione Civile. Non si segnalano feriti anche se i disagi sono numerosi poichè è al momento impossibile spostarsi dall'alta valle e viceversa a causa dell'acqua che invade le corsie