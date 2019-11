Moniga del Garda, 29 novembre 2019 - Questa mattina i Carabinieri della Manerba del Garda hanno arrestato un 41enne di nazionalità rumena, ricercato dall’autorità giudiziaria del suo paese di origine per contrabbando di sigarette dall’Ucraina alla Romania. Tra le altre cose, svolgeva l’attività senza patente e usando un mezzo non immatricolato. L’uomo nel suo paese era stato condannato a cinque anni e 11 mesi ed era ricercato perché oggetto di un mandato di cattura europeo. Il rumeno era residente in Italia da meno di 15 giorni. Le verifiche sui suoi dati anagrafici hanno consentito di risalire a lui e di riconoscerlo come l’uomo ricercato dalle autorità del suo paese.

