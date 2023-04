Brescia, sputa e molesta i passanti poi insulta le poliziotte: arrestato un 41enne

Brescia, 29 aprile 2023 – Molestava e insultava passanti e avventori di un bar del centro. Risultato: le manette. Le ha infilate attorno ai polsi di un quarantunenne pregiudicato la polizia lo scorso giovedì. L'uomo, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, in evidente stato di alterazione psicofisica stava dando in escandescenze generando scompiglio all'esterno di un locale. Al 112 sono arrivate una serie di segnalazioni e sul posto è piombata una Volante del commissariato Carmine.

Gli agenti hanno prima provato a calmare l'esagitato, poi, non ottenendo alcun risultato, hanno chiesto rinforzi. L'uomo continuava infatti a mantenere un atteggiamento molesto e violento, sputando, insultando, rivolgendo epiteti sessisti e poco lunghieri alle operatrici di polizia e arrivando a danneggiare le vetrine del locale lanciando tavoli e sedie. In ausilio del primo equipaggio di polizia è arrivata una seconda Volante della questura e una gazzella dell'Arma dei carabinieri. Il quaratunenne è stato ammanettato e portato in questura, dove continuava a dare di matto. Addosso aveva 40 grammi di hascisc e qualche centinaio di euro in banconote di piccolo taglio.