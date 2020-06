Nave (Brescia), 8 giugno 2020 - Si è iscritto al concorso due mesi fa mentre era in quarantena perché positivo al Covid-19 e nei giorni scorsi ha ricevuto due piacevoli notizie: la prima è stata quella di essere guarito, la seconda di essere vincitore dell'ultima selezione online di Mister Italia conclusasi sabato. E' successo a Marco Rossini di Nave, 25 anni, alto 1,87, capelli biondi occhi azzurri, che lavora come guardia giurata e fa il modello.

Rossini, che si definisce testardo e misterioso e che ama il calcio e lo pratica come sport, accederà alle fasi nazionali che si terranno a Lignano Sabbiadoro. Secondo classificato è Alessio Conti, 22enne di Roma, alto 1.90, capelli e occhi castani, che studia economia e finanza e la sua ambizione è lavorare nell'ambito finanziario, mentre terzo è Raffaele Capone, 25enne di Caserta.



Oltre ai tre titoli di Mister Italia Web assegnati dalla giuria, anche in questa selezione sono stati assegnati i 3 titoli di Mister Italia Like ai concorrenti che hanno totalizzato sui social del concorso il maggior numero di like. I primi classificati per la categoria Mister Italia Web accederanno alle fasi nazionali in programma in Friuli Venezia Giulia con finale a Lignano mentre i tre Mister Italia Like si rimetteranno in gara in una finale nazionale di questo titolo, finale che si terrà rigorosamente online e che darà diritto ai primi classificati di accedere alle fasi nazionali live.