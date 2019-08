Corte Franca (Brescia), 25 agosto 2019 - Prima Carolina Stramare, seconda Carola Raimondi, terza Mariagrazia Donadoni. La finale di Miss Lombardia by Miss Italia è finita così, con la splendida signorina Stramare, 20 anni, 179 centimetri, in lacrime dalla commozione. “È la gioia più grande della mia vita”, ha esclamato la fanciulla di Vigevano. Grazie al successo ottenuto al Golf Club Franciacorta la ragazza con capelli castani e magici occhi verdi disputerà la finalissima di Miss Italia il 6 settembre in diretta televisiva su Rai 1 da Jesolo.

Il titolo Miss Lombardia è hors categorie e le dà diritto a gareggiare in diretta Rai senza affrontare le insidiose sfilate di prefinale a Mestre ( 26 -29 agosto ) . Con Carolina Stramare al Golf Club di Corte Franca ha gioito la bresciana Carola Raimondi, 20 anni. Il secondo posto, ovvero la miglior posizione tra le fanciulle che ancora non avevano un titolo regionale ordinario, le dà diritto a gareggiare in prefinale. Carola Raimondi, che abita a Toscolano Maderno, andrà a Jesolo con la fascia Miss Eleganza Lombardia che fino a ieri sera apparteneva a Carolina Stramare.

Alla finale regionale hors categorie di Corte Franca hanno partecipato 30 ragazze. Fin dalle prime sfilate s’è capito che Carolina Stramare aveva una marcia in più. Nella sfilata in abito classico la figliola di Vivevano ha sfoggiato un capo color giallo canarino che mischiato alla sua bellezza ha ulteriormente abbagliato il pubblico del Golf Club. Dopo la prima scremata sono rimaste in gara 7 concorrenti: le bergamasche Sara Conti, di Albano Sant’Alessandro e Mariagrazia Donadoni di Caprino Bergamasco, Sofia Plescia di Milano, Iryna Nicoli di Lanzo d’Intelvi, le bresciane Giada Almici, di Nave, e Carola Raimondi e naturalmente Miss Stramare. Poi c’è stata la volata finale con tre concorrenti: la Donadoni, che molti a ragion veduta davano per favorita, s’è dovuta accontentare del terzo posto. E dopo il batticuore del ballottaggio Stramare-Raimondi, la pavese è stata sommersa dall’abbraccio delle colleghe.

Carolina Stramare porta in finale tv la città di Vigevano con enormi meriti e chissà se sarà lei a rompere il sortilegio che impedisce alla Lombardia di vincere il titolo Miss Italia dal 1990. L’ultima lombarda vincitrice fu la bergamasca Rosangela Bessi. Carolina è stata infallibile nell’edizione 2019 di Miss Italia: ha gareggiato 3 volte ottenendo tre vittorie. Dopo il successo nella selezione di base a Malaspina di Segrate s’è aggiudicata il titolo regionale Miss Eleganza e Bellagio, infine ieri sera è diventata Miss Lombardia. Nell’albo d’oro recente di Miss Lombardia ci sono le vittorie delle pavesi Gloria Anselmi (1999) e Vanila Di Vanna ( 2001), entrambe di Voghera. Con Carolina Stramare sono pronte a partire per la prefinale di Mestre (dove Miss Lombardia poserà per le foto senza gareggiare ) Carola Raimondi, le bergamasche Sara Conti, Mariagrazia Donadoni, Giorgia Ubbiali, di Dalmine e Gaia Trussardi, di Clusone, le milanesi Sofia Plescia, di Milano, e Alessia Pasqualon , di Cassina de’ Pecchi, le comasche Iryna Nicoli e Martina Pagani, che è di Beregazzo con Figliaro. Inoltre a Jesolo, direttamente in finale tv, gareggerà la varesina Marialaura Caccia di Busto Arsizio che ieri sera a Sarzana ( La Spezia) ha vinto Miss Liguria. Marialaura, 21 anni, ora ha residenza a Ceriale (Savona).