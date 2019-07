Ponte du Legno (Brescia), 27 luglio 2019 - Un’altra bellissima lariana si è qualificata per la fase finale nazionale di Miss Italia 2019. Dopo Iryna Nicoli, di Lanzo d’Intelvi, anche Martina Pagani, 21 anni, di Beregazzo con Figliaro, è riuscita a vincere una finale regionale, assicurandosi l’accesso alla fase finale del concorso che si svolgerà in Veneto. Martina Pagani è la nuova Miss Sorriso Lombardia; ha vinto il titolo a Ponte di Legno, tra Passo Gavia e Tonale, applaudita da un pubblico numeroso e composto in maggioranza da turisti. Nel grosso paese che quest’anno ha altresì ospitato l’arrivo di una bellissima tappa del Giro d’Italia di ciclismo vinta da Giulio Ciccone con l’equadoriano Richard Carapaz in maglia rosa, le aspiranti Miss Italia hanno sfilato in svariati look, compreso costume del concorso e abito classico. Il boato c’è stato quando le concorrenti si sono esibite nel gran ballo in bikini. Ormai il ballo in costume due pezzi è il clou delle finali regionali.

E’ stata una gara molto combattuta in cui Martina ha preceduto in classifica la quotata Lucia Alagna, di Milano, e con la bresciana Carola Raimondi di Toscolano Maderno in terza posizione. Con Martina trionfa lo stereotipo più tradizionale del concorso: la fanciulla di Beregazzo con Figliaro è alta 1, 79, ha capelli castani e tanta raffinatezza. Nella fase del saggio artistico della finale Miss Sorriso la bellissima lariana ha recitato. “Martina – ha dichiarato Alessandra Riva, agente di Miss Italia per la Lombardia – è stata bravissima nello show verbale”.

A Miss Sorriso Lombardia hanno partecipato 18 concorrenti di cui sei ammesse alla fase del saggio artistico: Lucia Alagna, Carola Raimondi, Rebecca Puci, di Mantova, Valentina Bosatta, di Bergamo, Giorgia Ubbiali, di Dalmine (Bergamo) e la signorina Pagani. C’è stato poi lo sprint decisivo a tre in cui la comasca ha battuto Alagna e la ballerina Raimondi. La vincitrice di Miss Sorriso ha festeggiato la promozione alla fase nazionale in compagnia della famiglia al Passo dell’Aprica. Oltre a studiare all’Università, Martina lavora nell’azienda di famiglia di commercio all’ingrosso di bevande e spesso fa la modella.

Martina è l’unica lombarda ad aver gareggiato nelle finali regionali senza partecipare alle selezioni di base in primavera. Infatti la comasca in dicembre ha vinto la fascia Miss Casting 365 esibendosi nella finale di Roma con in palio la fascia Miss 365, che è il titolo invernale di Miss Italia. E così in primavera Martina si era limitata a fare la madrina quando erano le altre a gareggiare. Le ragazze di tutta Italia in possesso di un titolo regionale gareggeranno a partire dal 26 agosto a Mestre (Venezia) nella prefinale di Miss Italia. La finale in diretta tv, quest’anno nuovamente su un canale Rai , si svolgerà venerdì 6 settembre. Martina Pagani ha la possibilità di gareggiare direttamente in finale nazionale senza combattere nella rischiosa prefinale. Deve però vincere il titolo Miss Lombardia nella serata di sabato 24 agosto.