Corte Franca (Brescia), 5 settembre 2020 - Malgrado le difficoltà di questo 2020 il concorso Miss Italia va avanti. Domani, sei settembre, al Golf Club Franciacorta di Corte Franca (Brescia) è in programma una selezione per le ragazze della Lombardia. L’agente di Miss Italia per la Lombardia, Alessandra Riva, farà partecipare 30 fanciulle e la vincitrice riceverà la fascia “Miss Golf Club Franciacorta”.

Il programma dell’evento al Golf Club prevede a partire dalle ore 13 il casting (solo per le ragazze neo-iscritte al concorso). Dalle ore 15 le protagoniste della selezione poseranno per shooting fotografici a bordo piscina e nelle altre aree del Golf Club; la selezione inizierà alle ore 20. Previste come sempre esibizioni artistiche e sfilate di moda delle protagoniste in aggiunta alle passerelle col costume istituzionale del concorso. Naturalmente oltre alle concorrenti a bordo piscina sfileranno splendide madrine; Alessandra Riva ha infatti invitato Viola Vavassori, di Dalmine, e Giulia Costache, di Presezzo, due bergamasche già ammesse alle finali regionali lombarde. Logicamente l’evento al Golf Club si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti-Covid 19. Negli anni scorsi il Golf Club Franciacorta aveva ospitato la finale di Miss Lombardia by Mis Italia. Nel 2019 la fascia di Miss Lombardia se l’è aggiudicata Carolina Stramare, pavese di Vigevano. Carolina ha poi conquistato a Jesolo il titolo di Miss Italia, riportandolo in Lombardia dopo 29 anni.

Patrizia Mirigliani, titolare del concorso Miss Italia, sta studiando con lo staff Rai il periodo e la formula di svolgimento della finale per l’edizione 2020. Gli altri anni il titolo veniva assegnato tra la seconda e la terza settimana di settembre. Con le problematiche – virus tutto è slittato e si parla di assegnazione del titolo Miss Italia 2020 in dicembre, nel periodo in cui normalmente veniva assegnata la fascia di Miss 365 – Prima Miss dell’Anno ( titolo invernale di Miss Italia ).