Vendetta è compiuta. La morettina di Senago (Milano) che come già abbiamo raccontato alle scuole medie e superiori veniva derisa e quasi emarginata poiché originaria dell’Africa è la nuova Miss Lombardia by Miss Italia. Si tratta di Francesca Mamè, 18 anni, alta 1,78 con forme morbide e una bellezza esotica ereditata dalla mamma originaria del Camerun. Con la sua bellezza e i capelli riccioli ha stregato la giuria del Golf Club Franciacorta a Corte Franca, tra Brescia e il Lago d’Iseo, location della gara valida per Miss Lombardia. E’ un titolo hors categorie, consente a chi lo vince di gareggiare nella fase finale nazionale a Miss Italia direttamente nella serata in diretta televisiva senza cimentarsi nelle rischiose prefinali. Per questo motivo a Miss Lombardia hanno partecipato anche le ragazze come Francesca Mamè già in possesso di un titolo regionale “ordinario”.

Le bellezze di scena nell’ultima selezione lombarda sono state 35 e il pubblico si è divertito grazie alle loro sfilate in bikini, abito classico e costume istituzionale di Miss Italia. E anche per le esibizioni artistiche delle dieci protagoniste della volata finale. Francesca Mamè ha danzato meritando l’ovazione del pubblico in prevalenza bresciano. A coronamento di varie scremature sono rimaste in gara tre concorrenti a contendersi il titolo principale: la signorina Mamè, Francesca Popa e Serin Aijmi. Dopo alcune fasi di suspence, l’organizzatrice-conduttrice Alessandra Riva ha esclamato che "Francesca Mamè è la nuova Miss Lombardia". Per Francesca è esploso l’applauso del Golf Franciacorta. Oltre a Francesca Rabbolini, Miss Lombardia 2020, a premiare la prima classificata dell’edizione 2021 è intervenuta la romana Martina Sambucini, Miss Italia in carica e madrina della serata dai “golfisti”.

All’ evento bresciano hanno pure partecipato la bionda avvenente Sara Croce, nota come Madre Natura a Mediaset ma anche in qualità di quarta classificata a Miss Italia 2017, e la raffinata e vivace Giulia Piscina, protagonista alla fase finale nazionale nella medesima edizione. Oltre a miss Mamè al Golf Club Franciacorta hanno festeggiato altre tre fanciulle per il passaggio alla fase finale nazionale che si svolgerà a Jesolo o a Roma in dicembre. La frizzante bresciana Martina Sisti, 18 anni, statura 1,76, di Castegnato, andrà alla fase finale con fascia Miss Sport Lombardia. Ha un passato da calciatrice e durante il saggio artistico al Golf Club si è esibita con dei palleggi. Naturalmente vestita da calciatrice. Martina Sisti studia comunicazione. Va in fase finale nazionale anche la lecchese Elisabetta Tozzato, 18enne di Costa Masnaga, nuova Miss Milano. Ha potuto concorrere al Golf Franciacorta per Miss Milano (titolo di valenza regionale) poiché è la sua provincia di nascita. Elisabetta Tozzato, 175 centimetri, ha studiato lingue a Chicago, negli Stati Uniti. La nuova Miss Milano nel saggio ha recitato e da grande vorrebbe fare l’attrice. Ama altresì canto, pittura e disegno.

Nella fase finale nazionale vedremo gareggiare pure la comasca Serin Aijmi(170 centimetri) che nella classifica finale di Miss Lombardia 2021 è la meglio piazzata tra le fanciulle ancora prive di titolo regionale. Francesca Mamè, nuova Miss Lombardia, per regolamento le ha ceduto il titolo Miss Miluna Lombardia. Serin ha 23 anni e abita a Montano Lucino. L’estrosa Serin è originaria del nord-Africa e parla 5 lingue. Miss Aijmi lavora come igienista dentale ed è orgogliosa della propria professione. Le altre ragazze che andranno in fase finale con titoli della Lombardia sono le milanesi Seyla Zanon, 23 anni, di Cornaredo, e Francesca Popa, 20, di San Giuliano Milanese, la bergamasca Beatrice Farina, 20, di Gorlago, Letizia Bernardelli, 20, di Mantova, Federica Nania, 23, di Como, Arianna Stella, 21, di Vailate (Cremona).