Corte Franca (Brescia), 7 settembre 2020 - La bergamasca Greta Marchetti, 18 anni, statura 1, 80, è Miss Golf Club Franciacorta; ha vinto il titolo a Corte Franca (Brescia).

“E’ un’emozione grandissima per me – ha dichiarato Greta, occhi verdi, capelli castani, dopo che lo staff dell’elegante “Golf” Franciacorta le ha messo fascia e corona – ci ho messo tanta adrenalina, ero emozionata prima di sfilare davanti alla giuria. Inserisco questa serata al Golf Franciacorta tra le più belle della mia vita. Ringrazio i mei amici: sono stati loro ad esortarmi a partecipare”. Allo show presso il “Golf” di Corte Franca (Brescia) hanno partecipato 29 ragazze, comprese sei in lizza per Miss Mascotte. La fase più applaudita è stata quella del balletto coi variopinti costumi da bagno. Greta Marchetti in classifica ha preceduto la frizzante bresciana Letizia Sanso’, 21 anni, di Sarezzo, capelli rossi e occhi azzurri; s’è classificata terza la milanese Martina Del Duca, 21, di Carugate, e quarta Vivina Schiavo Campo, 18, di Milano. “Il mio nome di battesimo – puntualizza la quarta classificata – è proprio Vivina. E’ originario del Belgio poiché mio papà è metà italiano e metà fiammingo”. Vivina Chiavo Campo , mora con occhi scuri, parla cinque lingue e frequenta l’Università Bocconi. L’organizzatrice Alessandra Riva ha promosso alle regionali le prime 4 classificate. Dovranno gareggiare ancora per garantirsi il posto alle regionali la quinta classificata Camilla Trapletti, 18, di Brescia, e la sesta, Cristel Pinardi, 22, mantovana di Bagnolo San Vito e le altre protagoniste comunque gratificate da applausi.

Naturalmente le aspiranti Miss Italia 2020 si sono cimentate nel saggio artistico, e Greta Marchetti ha recitato. “Il mio – spiega – è stato un monologo ricco di comicità e con un pizzico di sarcasmo”. La prima classificata frequenta informatica all’Università di Dalmine e gioca a volley nella squadra di Gorle, in Serie B. Ma il sogno è logicamente un altro: “Studio anche recitazione, sogno di diventare attrice drammatica”, ha specificato Greta, che a Gorle vive con mamma Marcella, papà Luigi e le sorelline Rachele, Gloria e Veronica. La famiglia Marchetti abita a Bergamo nel quartiere Borgo Santa Caterina. Letizia Sansò nello spazio-show ha invece parlato della sua grande passione per il motocross ereditata dal papà, Martina Del Duca ha danzato. Ha scelto il ballo anche Vivina Schiavo Campo, abituata ad esibirsi in svariati stili. Vivina pratica altresì equitazione.

Per il gruppo delle Mascotte accede alla finale regionale la bionda Martina Broggi, statura 175 centimetri, occhi nocciola, prima classificata al Golf Club. “Sono tifosissima dell’Inter, il mio giocatore preferito è Handanovic”. Martina Broggi vive a Milano nelle vicinanze dell’ospedale di Niguarda. Le Miss Mascotte dell’anno 2020 possono competere per Miss Italia dal gennaio 2021. “Martina – racconta con entusiasmo papà Alfredo, che accompagna la fanciulla a selezioni e sfilate di moda – ha ereditato la passione per l’Inter da me”. Tatiana, mamma di Martina, è brasiliana. Miss Mascotte Golf Franciacorta frequenta la quinta liceo (“Ha 17 anni, l’abbiamo iscritta alle superiori con un anno d’anticipo”, aggiunge papà) e per il futuro ha idee chiare. “Vorrei fare la criminologa o l’attrice”. Da notare che era presente in giuria Sara Calabria, bresciana di Adro, che nel 2017 ha partecipato alla fase finale di Miss Italia a Jesolo. Sara è sorella di Davide Calabria, terzino fluidificante del Milan.C’era anche Giulia Piscina, pavese, pure lei alla fase nazionale di Jesolo 2017. Ora Giulia collabora con l’organizzazione di Miss Italia Lombardia.