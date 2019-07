Brescia, 4 luglio 2019 - I carabinieri di Brescia hanno arrestato in flagranza di maltrattamenti in famiglia un 42enne, disoccupato, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile di aver minacciato di morte con un coltello la madre, 61enne pensionata. L'arrestato, sorpreso dai militari, che erano stati chiamati dai familiari, in evidente stato di ubriachezza, è stato bloccato all'interno della casa della madre convivente all'ennesima richiesta violenta di somme di denaro. Il coltello è stato sequestrato e l'indagato portato in carcere.

