Minaccia e perseguita l’ex fidanzata, stalker condannato

È stato condannato a 6 mesi pena sospesa, un 28enne di Piateda, Andrea Lamperti, accusato di stalking nei confronti della ex fidanzata. Il giovane, secondo l’accusa, dall’agosto del 2019, quando ancora stava con la giovane, più o meno sua coetanea e residente nel Sondriese, aveva iniziato a mettere in atto comportamenti molesti e violenti. Due gli episodi contestati tra l’agosto e il novembre di quell’anno: nel corso di un litigio la prima volta e contrariato per il suo rifiuto ad avere un rapporto sessuale la seconda, le aveva messo le mani addosso, l’aveva afferrata per i polsi e spinta. Poi, nel 2020, dopo la decisione di lei di mettere la parola fine alla relazione, era iniziato il vero stalking: si era presentato a casa sua minacciando il suicidio, l’aveva seguita fin dentro il bagno di un bar, aveva cominciato a telefonarle e inviarle mail insistentemente. E la giovane aveva paura, tanto da sentirsi costretta ad alterare le abitudini, uscire di casa solo se accompagnata e smettere con le consuete passeggiate a piedi o in bici. Il giudice ha stabilito che dovrà risarcirla. Mi.Pu.