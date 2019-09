Brescia, 25 settembre 2019 - La Freccia rossa si tinge di verde per la prima edizione della 1000 Miglia Green. Una scommessa, dicono i vertici di 1000 Miglia Srl, la società in house di Ac Brescia nata per organizzare e gestire la corsa più bella del mondo. "Ci piace esplorare nuovi orizzonti – spiega Franco Gussalli Beretta, presidente 1000 Miglia – vogliamo fare innovazione e futuro con la stessa forza con cui la 1000 Miglia storica ha rappresentato un volano di crescita per nuove tecnologie ed infrastrutture". E siccome il futuro è la mobilità sostenibile, 1000 Miglia Green fa scendere in campo vetture elettriche, ibride e ad alimentazione ad idrogeno. La prima gara di regolarità per auto ad alimentazione alternativa partirà con 40 equipaggi da Brescia il 27 settembre, per arrivare, il 29, all’autodromo di Lainate.

"Un atto di grandissimo coraggio, molto lungimirante – lo definisce il sindaco Emilio Del Bono – parte da Brescia uno dei messaggi più forti degli ultimi anni". La carovana di auto farà rivivere insieme la storia ed il futuro della mobilità elettrica e sostenibile. Accanto ai modelli più moderni, ci sarà una Detroit Electric Model 95 del 1924, che aveva già un’autonomia di carica tra 96 e 145 km. In gara anche la ‘Mirai’ (‘futuro’ in giapponese) della Toyota, alimentato ad idrogeno. Le necessità di ricarica delle auto saranno garantite dal supporto di Enel X e A2A. "Attraverso la competizione – conclude Flavio Gandolfi, consigliere Ac Brescia – vogliamo contribuite a più attente riflessioni sulla mobilità del futuro".



L’evento sarà occasione per valorizzare il territorio. "Abbiamo siglato una partnership con Regione Lombardia – ha spiegato Alberto Piantoni, ad 1000 Miglia – che si traduce in un progetto di racconto delle eccellenze agroalimentari lombarde attraverso anche la proposta di menù a km0". La giornata bresciana inizierà il 27 alle alle 10,30 in salone Vanvitelliano con due Green Talk su industria auto motive e infrastrutture. La sera, alle 19,35, le auto accenderanno i loro motori silenziosi per percorrere i circa 5 chilometri di circuito cittadino. Sabato mattina, infine, la partenza per Franciacorta, Bergamo, Treviglio, Crespi d’Adda, fino all’arrivo a Milano. La premiazione sarà domenica a Lainate.

