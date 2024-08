Memorial Zipponi a Brescia. Donati, colpo da campione

Terza vittoria della stagione per Andrea Donati. Il 17enne bresciano di Monticelli Brusati conquista per distacco l’edizione numero undici del Trofeo Memorial Pietro Zipponi, classica di ciclismo giovanile per la categoria juniores che si è svolta a Brione in provincia di Brescia.

Donati, campione lombardo in carica a cronometro, si è involato nella parte finale del tracciato che prevedeva l’arrivo in salita. Deciso e ben coordinato lo scatto vincente del portacolori della Ciclistica Trevigliese che una volta raggiunto il traguardo ha preceduto Marco Guercilena di 3“ e il compagno di squadra Kevin Bertoncelli di 5“ . Quarta piazza per un altro atleta della Trevigliese, Thomas Gamba il cui distacco è stato di 1’12“. Alla gara di Brione hanno partecipato 92 corridori dei quali 60 hanno concluso l’impegnativa competizione.

Ordine d’arrivo. 1. Andrea Donati (Ciclistica Trevigliese) km 103 in 2h 38’36 media/h 39.117; 2. Marco Guercilena (SC Romanese) 3“; 3. Kevin Bertoncelli (Ciclistica Trevigliese) 5“ ; 4. Thomas Gamba (Ciclistica Trevigliese) 1’12“ ; 5. Michele Bonometti (Team Ecotek) 1’25“ ; 6. Simone Castelli (CC Canturino 1902) 1’29“ ; 7. Matteo Baldini (Travel&Service) 1’36“ ; 8. Tommaso Zandonà (SC Valeggio) 1’49“ ; 9. Andrea Rinaldi (SC Romanese); 10. Cristian Bonini (Aspiratori Otelli Alchem CWC) 1’58“.