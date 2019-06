marone, 27 giugno 2019 - Uno degli ultimi reduci della Marina Militare residenti nel bresciano si è spento questo giovedì notte attorno alle due, dopo un periodo di malattia. Le comunità di Vello e Marone salutano Giovanni Moretti, 95 anni, presidente dell’associazione “Combattenti e reduci” delle due località dell’alto lago d’Iseo. Moretti, che durante la seconda Guerra Mondiale combatte sotto l’egida della Marina Militare, era molto noto sul Sebino, dove fino ha pochi mesi fa ha collaborato attivamente con le varie associazioni d’Arma. La veglia funebre si terrà a casa sua a Vello domani sera alle 18. I funerali si svolgeranno alle 10.30 con partenza da casa alle 10.15.

Giovanni Moretti, che era vedovo da dieci mesi dopo essere stato sposato per 69 anni con la sua adorata moglie Santina lascia i figli Lucia, Giuseppe e Bruno con le rispettive famiglie. Moretti fu uno degli scampati alle alluvioni di Vello e Marone, in cui perse la casa, poi ricostruita verso il finire della frazione in cui ha vissuto fino a ieri. A piangerlo sono tutti i maronesi e i rappresentanti delle associazioni d’Arma del lago d’Iseo, oltre che i famigliari, a cui era legatissimo. E' ricordato per la sua eccezionale bontà e onestà.