San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), 12 agosto 2018 - Tragedia in mare nelle prime ore di oggi di fronte allo stabilimento balneare “Lido Azzurro” di San Benedetto del Tronto, dove è morto annegato, forse come conseguenza di un malore, Mario De Carolis. L’uomo, originario di Montefiore dell’Aso, si era trasferito a San Benedetto con la famiglia sul finire degli anni settanta e in seguito a Brescia, dove abitava con la moglie e due figli e dove era particolarmente apprezzato come artista. Verso le 8,30 è stato trovato il suo corpo che galleggiava a poca distanza dalla riva, da alcuni bagnanti che hanno dato l’allarme.

Portato a terra e messo in posizione di sicurezza, è stato rianimato per quasi un’ora dal personale della Potes 118. Intanto era giunta anche l’eliambulanza che è atterrata nel vicino campo Europa. Il rianimatore si è subito recato in spiaggia per dare man forte ai colleghi dell’ospedale di San Benedetto, ma non c’è stato nulla da fare. Il velivolo è ripartito vuoto e la salma dell’uomo lasciata sulla riva in attesa dell’autorizzazione alla rimozione della procura della Repubblica, sorvegliata dal personale della capitaneria di porto.

Mario De Carolis aveva frequentato il Liceo Artistico ed aveva conseguito la laurea in scenografia all’università di Bologna. Un artista ecclettico. Dal 2006 al 2009 si trasferì in Venezuela dove orientò la sua ricerca artistica in progetti con un’attenzione particolare all’interazione delle culture collaborando attivamente con “La Misión Cultura” del Governo e con l’Universidad Unexpo. Espose le sue opere nella “Sala de Arte Sidor” e all’Ecomuseo di Puerto Ordaz. Nel 2013 aveva realizzato il progetto artistico, work in progress, “I Cármeni” Auto-Ritratti Improbabili.