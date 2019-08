Brescia, 7 agosto 2019 - Dopo il maltempo e i danni causati dai fenomemi climatici degli ultimi giorni sul territorio, in particolare venerdì scorso, e a poche ore dai nuovi allagamenti, il Comune ha richiesto ufficialmente il riconoscimento dello stato di emergenza. La nota, a firma del sindaco, Emilio Del Bono, è stata predisposta oggi e sarà inoltrata agli uffici competenti della Regione Lombardia, a cui si richiede (con riferimento all'articolo 24 del Codice di Protezione Civile) di attivarsi per il riconoscimento della condizione per i danni subiti da beni di proprietà, sia pubblica sia privata.

A essere coinvolti, in particolare, edifici, recinzioni, beni mobili, alberature, giochi, arredi urbani, segnaletica verticale, manufatti stradali e impianti di erogazione di servizi pubblici. Intanto, le 26 famiglie evacuate venerdì restano ancora senza abitazione, a eccezione di tre inquilini, che sono riusciti a rientrare negli appartamenti messi in sicurezza.