Malore a una festa, barman muore all’estero

Tragedia per una famiglia di Gussago, che una decina di giorni fa ha perso un figlio a causa di un malore avvenuto mentre lavorava all’estero, in cerca di un futuro migliore e appagante, anche se lontano dalla sua Franciacorta e dai suoi familiari che amava profondamente. La vittima è Danilo Greotti. Il giovane, addetto alla sala, lavorava a Garvelines, in un ristorante molto frequentato e conosciuto nella regione nord dell’Alta Francia, non distante da Calais. Il ragazzo si era trasferito e aveva lasciato Gussago, dove era cresciuto, dopo il diploma ed era approdato nella cittadina meta di turisti, dato che è un centro fortificato molto bello, affacciato sui corsi d’acqua, vicino al punto da cui si va verso il Regno Unito.

Danilo non era solo un ottimo cameriere e barman, ma ambiva a cantare, con la sua bellissima voce, come raccontato da una delle sorelle sui social: "Non ho parole per esprimere il dolore che provo, ti voglio tanto bene e ti ricorderemo col tuo carattere unico, buffo, impacciato, imbarazzato, timido, allegro e con i tuoi sogni da cantante. Per me avevi talento e tu lo sapevi". Danilo è morto mentre era a una festa con amici. Si è improvvisamente accasciato a terra. La causa ufficiale della morte è un arresto cardiocicolatorio. Il suo giovane cuore si è fermato durante una serata di festa, che avrebbe dovuto regalare solo sorrisi mentre è finita con le lacrime. I genitori sono stati informati poco dopo i fatti. Purtroppo per il cameriere non è stato possibile fare nulla. Il suo cuore si è fermato immediatamente. Il nullaosta al trasferimento della salma in Italia e alla sepoltura è arrivato tra domenica e lunedì. Danilo ha fatto ritorno a casa e oggi si svolgerà il suo funerale alle 14.30 nella chiesa di Santa Maria Assunta a Gussago. Danilo lascia la mamma Ingrid, il papà Marco e le sorelle Karolain e Linda Ivon.

Milla Prandelli