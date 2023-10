Malonno sul tetto d’Italia: Valentina Belotti campionessa, Corinna Ghirardi seconda

Malonno, 17 ottobre 2023 – Malonno “sulla vetta d’Italia” grazie a Valentina Belotti e alla sua compagna di squadra Corinna Ghirardi. Le due atlete hanno conquistato il primo e secondo posto nel “chilometro verticale”, competizione durissima valida per il titolo italiano che quest’anno si è svolta a Cercivento, in Carnia (Udine).

Valentina Belotti, 43 anni, originaria di Temù, ha fermato il cronometro a 42’.09" dopo i 4,1 chilometri. Per l’atleta bresciana si tratta dell settimo titolo italiano conquistato in questa disciplina. Nella Categoria Promesse altro trionfo per Alex Rigo, campione italiano con 36’04’

Valetinna Belotti con il vincitore della gara maschile, il malese Soh Wai Ching

Solo una decina di giorni fa Valentina Belotti era riuscita a conquistare l’Empire State Building alla sua prima partecipazione alla Run-up, gara di corsa più iconica al mondo sul grattacielo più iconico di New York.

Era la prima volta di un’italiana a chiudere per prima la classifica femminile in 45 edizioni: Valentina aveva superato tutte le 145 avversarie percorrendo in salita le scalinate dell’edificio di Manhattan, che con i suoi 443 metri di altezza è stato l’edificio più alto del mondo per oltre trent’anni, tra il 1931 e il 1967.