Brescia, 13 febbraio 2020 - Settore turistico-alberghiero, food, grande distribuzione, edilizia: sono queste le nuove frontiere dell’infiltrazione della criminalità mafiosa. A delineare lo scenario è stato il magistrato Paolo Savio, sostituto procuratore di Brescia, nel workshop organizzato dalla Prefettura. "Solo da una quindicina di anni – ha sottolineato il prefetto Attilio Visconti – a Brescia è maturata la consapevolezza del radicamento delle mafie. Oggi questa provincia presenta connotati di diffusione di criminalità organizzata ancora controllati, grazie alle forze di polizia". Fondamentali le misure di prevenzione e contrasto, come sottolineato dal procuratore generale della Corte d’appello di Milano Roberto Alfonso e dal presidente della Corte d’appello di Brescia Claudio Castelli, che hanno introdotto i lavori.

"Non è più un mistero che l’imprenditoria locale dialoghi, non so quanto volentieri, con la criminalità organizzata – ha precisato il procuratore capo Francesco Prete – che offre veri e propri servizi, dalla protezione al recupero crediti ai reati fiscali". Al Nord "il kalashnikov – ha chiarito Savio – è sostituito dall’F24, il consulente balistico dal commercialista, i summit in incontri dal notaio, per pianificare l’infiltrazione nel tessuto economico, il pizzo dal bilancio d’esercizio". Un distretto economico industriale come quello bresciano, del resto, "diventa sexy per le strutture criminali mafiose, che possono reinvestire, reimmettere, far circolare il denaro". Poca violenza, dunque, molta finanza e reati fiscali. Non a caso, è dalla Lombardia che arriva il più elevato numero di operazioni finanziarie sospette registrate dalla Direzione investigativa antimafia, 20mila sulle 100mila arrivate da tutta Italia nel 2019. A Brescia, parliamo di 4700 nel 2019, in crescita rispetto alle 4200 del 2018. "Un’indagine finanziaria – sottolinea Savio – è un lavoro di un anno che occupa cinque persone. Se le misure di prevenzione sono costituite da due o tre uomini, ho limitate possibilità di incidere. Fare antimafia al Nord richiede uno sforzo: lo Stato ed i comandi generali devono capire se questo sforzo lo vogliono fare".

Anche la collettività, però, deve fare la sua parte, a partire dalla politica. "Al processo Pesci – ha concluso Savio – eravamo due magistrati e non c’era una parte civile, solo un’associazione, mentre i Comuni coinvolti non c’erano".Resta sempre alto il rischio di infiltrazione negli appalti pubblici, ambìto per il riciclaggio dei soldi sporchi. Numerosi i Comuni sciolti per mafia in tutta Italia, e nella maggior parte dei casi il gancio è la filiera dei rifiuti. "È talmente lunga – ha sottolineato Antonio Basilicata, capo I reparto investigazioni Dia Roma – che riescono ad introdursi, dalla raccolta al trasporto alla gestione delle discariche. Solo un interesse non hanno, nei termovalorizzatori. Se tutti come facessero come Brescia, la filiera sarebbe più corta e favorirebbe meno l’introduzione delle mafie nella filiera dei rifiuti".Oltre a Savio e Basilicata, hanno portato il loro contributo anche Francesco Rattà, dirigente della squadra mobile della questura di Reggio Calabria, Rino Coppola, comandante III Reparto analisi Ros dei Carabinieri di Roma, Alessandro Barbera, comandante servizio centrale investigazione sulla criminalità organizzata della Gdf di Roma, moderati dal capo di gabinetto della prefettura Stefano Simeone.