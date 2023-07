Lumezzane: vede il rivale in amore suonare alla sua porta, prende il fucile e gli spara. Condannato a 3 anni

Brescia, 3 luglio 2023 - Lo scorso 13 febbraio, a Lumezzane, un chiarimento riguardante una donna contesa era finito con un gambizzato. Un trentenne si era presentato all’alba a casa di un coetaneo, rivale in amore. Il quale, vedendolo dalla finestra, aveva fatto fuoco e lo aveva colpito alla gamba. Lo sparatore, al termine del processo in abbreviato è stato condannato a tre anni. L'uomo era accusato di lesioni aggravate, porto abusivo di arma da fuoco e spaccio (reato, quest'ultimo, dal quale è stato assolto).

Quella mattina l'imputato, sentito suonare e visto che al campanello c’era il rivale, aveva fatto fuoco. Il colpo da terra era rimbalzato nella gamba nel malcapitato, che poi se l'è cavata in una ventina di giorni. Arrestato, all'uomo nelle ore seguenti è stato sequestrato un fucile Flobert calibro otto millimetri. L'arma era clandestina e il 'pistolero' non aveva nemmeno la licenza per possederla.