Lonato (Brescia), 26 luglio 2020 - Caccia al pirata della strada che questa notte ha abbandonato l’auto su cui si trovava, una Fiat Bravo, dopo avere avuto un incidente con W.S, 47 anni, di Lonato, che stava viaggiando sulla propria motocicletta.

I fatti sono accaduti a Lonato, cittadina dove risiede il motociclista, attorno all’una di notte, in via Madonna della scoperta. Il centauro è stato soccorso dal team dell’eliambulanza di Brescia con l’aiuto dei colleghi delle ambulanze giunte sul posto. È stato portato agli Spedali Civili in condizioni critiche.

Sul posto c’erano anche gli agenti del distaccamento di poliza stradale di Desenzano del Garda. La Fiat Bravo risulta essere intestata a una persona residente in sud Italia. I poliziotti desenzanesi e quelli del comando di Brescia stanno facendo accertamenti utili a risalire a chi era alla guida dell’auto, colpevole di avere abbandonato il ferito sulla strada e poi di essere fuggito.