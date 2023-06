Lombardia, fuga dal lavoro autonomo: in dieci anni 6.400 artigiani e 21.600 commercianti in meno

Milano, 30 giugno 2023 – Fuga dal lavoro autonomo: in Lombardia, in 10 anni gli artigiani sono diminuiti del 13%, i commercianti del 6,7%. Resistono soprattutto coloro che hanno parecchi anni di esperienza alle spalle, mentre sono in caduta libera coloro che iniziano la professione: gli artigiani iscritti all’Inps da un anno passano dagli 8.280 del 2013 ai 5.283 del 2022, tra i commercianti si va dai 12.929 del 2013 agli 8.628 del 2022. Analizzando il nuovo Osservatorio lavoratori autonomi dell’Inps, che ha aggiornato i dati al 2022, si vede che il trend è di lungo corso e che il Covid ha inciso su un fenomeno già in atto.

Artigiani

La flessione è maggiore fra gli artigiani rispetto ai commercianti: nella provincia di Mantova, dal 2013 al 2022 il numero medio annuo di iscritti all’Inps si è ridotto di quasi il 20% (la variazione percentuale più significativa a livello regionale), a Brescia -12%, a Bergamo quasi -15%, nel Comasco -17,27% come nella provincia di Sondrio.

In valore assoluto, invece, la riduzione maggiore nel Milanese (-12.167), a Bergamo (-6.151) e Brescia (-5.712). Tra i commercianti, la variazione più significativa nel numero di iscritti è il -13,86% di Pavia; a Brescia il calo è più contenuto (-5,6%), a Bergamo -8% come a Como, a Sondrio -12,5%. Guardando ai valori assoluti, Milano è in testa con -4.045 iscritti medi annui, seguita da Varese (-2.948), Bergamo (-2.701) e Brescia (-2.467). A resistere sono soprattutto gli autonomi di lungo corso.

Nel complesso, in Lombardia, nel 2022 c’erano 136.401 artigiani con almeno 20 anni di iscrizione all’Inps, in aumento rispetto ai 132.393 del 2013 e in crescita anche rispetto al 2019 ed al 2021; al contrario, gli iscritti da un solo anno hanno visto una progressiva riduzione, passando da 8.280 del 2013 ai 5.283 del 2022, con una contrazione importante proprio dopo il Covid.

Commercianti

Tra i commercianti si rileva la stessa dinamica: se sono in crescita quelli con con più di 20 anni di storia (da 104.513 del 2013 a 122.775 del 2022), quelli con solo un anno di iscrizione passano da quasi 13mila del 2023 a poco più di 8.600 nel 2022, con una riduzione, però, inferiore rispetto a quella degli artigiani dopo il 2020. La pandemia ha inciso, invece, sul lavoro femminile nell’artigianato: tra le artigiane, il 25% del calo degli ultimi 10 anni si è registrato dopo il 2020. Infine si nota che tra i commercianti i titolari passano da 288 a 279 mila in 10 anni, ma sono aumentati dopo il Covid (276mila nel 2020); al contrario calano costantemente i collaboratori.