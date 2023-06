Lombardia, 13 stangate al giorno In aumento quelle “romantiche”

Sono state oltre 4800 le vittime di truffa over 65 in Lombardia nel 2022: oltre 13 al giorno. La Regione si classifica al primo posto, a livello nazionale per truffe in generale, e per quelle agli anziani in particolare. Secondo gli ultimi dati pubblicati dal Servizio analisi criminale del Dipartimento della Pubblica sicurezza - direzione centrale della Polizia Criminale del Ministero dell’Interno, nel 2022, la Lombardia è tra le prime cinque regioni in Italia per numero di vittime. Nel 2022 sono state 26940 le persone che hanno subito e denunciato una truffa, in leggero calo rispetto alle 27926 del 2021, ma in netta crescita rispetto alle 21.430 del 2019. Per avere un termine di paragone, in Campania, nel 2022 le vittime di truffa sono state 15726. Entrando nello specifico di quelle agli over 65, il 2022 registra un leggero calo rispetto al 2021, quando i raggiri avevano riguardato 5167 persone. Dato in aumento rispetto al 2020, quando le denunce di truffe agli anziani erano state 4112, ed anche rispetto al 2019, che si era chiuso con 4291. I valori assoluti sono condizionati, ovviamente, dalla popolosità della regione, che resta tuttavia ai primi posti in Italia anche quando si vanno ad analizzare i tassi ogni 100mila residenti: in questo caso, al primo posto si trova il Lazio, con 66 vittime over 65 ogni 100mila abitanti, seguito da Emilia Romagna, e Lombardia (ex aequo con l’Umbria), con 48 vittime ogni 100mila persone. L’analisi del Viminale evidenzia che gli anziani vittime sono prevalentemente uomini nella fascia tra i 65 e i 70 anni. In crescita le truffe online: per queste tra i modus operandi che si sostanziano nell’uso della rete si segnalano le truffe romantichesentimentali e le truffe del trading. Federica Pacella