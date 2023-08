Liti in piscina, sferra un pugno all’assistente

Lite in piscina a Casalpusterlengo ed un bagnino viene raggiunto da un pugno in pieno volto. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì con protagonista, suo malgrado, l’assistente dei bagnanti che, dopo una discussione con un utente, è stato colpito ed è caduto a terra. L’aggressore si è poi allontanato: il diverbio sarebbe nato per una questione riguardante le regole dell’impianto natatorio. La piscina casalese però è dotata di un impianto di telecamere e, da quanto appreso, le registrazioni saranno messe a disposizione da parte dei gestori ai carabinieri che si stanno occupando della vicenda. Continua dunque l’estate “violenta“ in salsa lodigiana dopo gli innumerevoli episodi di liti ed aggressioni avvenuti negli ultimi giorni tra il capoluogo e la Bassa.