Lite per la bicicletta rubata Interviene la polizia Un ferito e un denunciato Due uomini, un romeno e un albanese, si scontrano in piazza del Popolo a Legnano. Il romeno accusa l'albanese di avergli rubato la bici, ma l'intervento della Polizia evita che la querelle si trasformi in una violenta colluttazione. L'albanese finisce in ospedale con un dito ferito.