Brescia, lite tra fratelli finisce a coltellate: due feriti, altrettanti denunciati

Brescia – Dalle parole grosse ai coltelli. Scena rusticana a Brescia, nella multietnica via Milano, nelle case del Sole. Protagoniste due famiglie dell’Europa dell’Est che si conoscevano da molto tempo. A scontrarsi sono state due coppie di fratelli.

Le persone denunciate al momento sono due, ma probabilmente altri nomi si aggiungeranno alla lista con accuse varie e a vario titolo: dalle lesioni alle lesioni aggravate. La Polizia sta conducendo indagini e di sicuro verranno sentite altre persone. Il bilancio è di due feriti. Nessuno risulta essere in pericolo di vita e uno è già stato dimesso dall’ospedale. Entrambi sono stati sentiti dagli inquirenti, coordinati dal pm Pappalardo.

Secondo la prima ricostruzione fatta dagli investigatori la lite si è scatenata attorno alle 23 di venerdì quando due uomini residenti nello stesso palazzo ma su piani diversi, entrambi con regolare permesso di soggiorno e dello stesso paese di provenienza, hanno cominciato a litigare. I motivi dai primi riscontri sarebbero futili, legati a malumori di lunga data. In breve tempo a dare manforte ai due sono arrivati i rispettivi fratelli di 25 e 37 anni. A un certo punto uno dei contendenti ha afferrato un oggetto appuntito e tagliente e colpito la coppia di rivali. Nel frattempo un vicino di casa è intervenuto e ha tamponato le ferite del fratello più grave, mentre qualcun altro ha chiamato il numero unico 112, che ha inviato sul posto tre volanti della Polizia di Stato. Gli operatori sono così riusciti a riportare la calma.

In seguito hanno identificato tutte le persone presenti sul luogo dei fatti e sentito le loro testimonianza. La Polizia è al lavoro per attribuire a ciascuno le proprie responsabilità e per appurare cosa esattamente sia accaduto, come testimoniato dalle tracce di sangue rimaste sulle scale del caseggiato popolare. Nessuno dei fendenti ha leso parti vitali. Resta da stabilire che cosa sia stato usato per ferire, perché l’“arma” non è stata trovata.