L’impresa post-Covid Vale 1.200 miliardi la produzione industriale Ricavi in rialzo del 26%

di Roberto Canali

Sono tornate a crescere, anzi a correre le imprese lombarde che nel 2022 si sono definitivamente lasciate alle spalle la pandemia, tornando a crescere nei fatturati. A certificarlo il premio Industria Felix attribuito nei giorni scorsi nell’Auditorium ‘Giorgio Squinzi’ di Assolombarda a Milano dagli esperti del trimestrale di economia e finanza diretto da Michele Montemurro, in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli con il sostegno di Confindustria. L’evento patrocinato da Simest e Confindustria Lombardia e con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, Plus innovation e M&L Consulting Group è stato anche l’occasione per presentare una ricerca che ha dimostrato come nell’anno post-Covid la Lombardia ha aumentato del 26,3% i ricavi delle società di capitale generando un prodotto pari a 1.200 miliardi di euro. Le tre province sul podio per la migliore crescita percentuale dei ricavi sono Brescia con il 38,9% per 115 miliardi di euro, Mantova con il 34,5% per 38 miliardi e Lecco con il 29,1% per 18 miliardi.

Subito dopo Bergamo con il 28,6% per 84 miliardi, Lodi con il 26,2% per 6 miliardi, Cremona con il 25,3% per 16 miliardi, Milano con il 24,7% traina la regione in valori assoluti per 781 miliardi, Varese con il 23,7% per 34 miliardi, Monza e Brianza con il 21,4% per 61 miliardi, Como con il 21,3% per 23 miliardi, Sondrio con il 20,4% per 5 miliardi e infine Pavia con il 19,2% per 12 miliardi. Una crescita improntata alla sostenibilità che"non fa bene solo all’ambiente e alla nostra società in generale, ma anche alle singole aziende", spiega Michele Milano della società di revisione e organizzazione contabile Ria Grant Thornton. "Permette di ottenere un accesso al credito privilegiato e consente di distinguersi accedendo a fasce e nicchie di mercato che altrimenti sarebbero loro precluse". Nella classifica della sostenibilità economica Milano si colloca al primo posto in Italia seguita da Brescia (seconda in Lombardia e 6° in Italia), sul terzo gradino del podio Bergamo (6° in Italia), poi seguono Varese (20°), Monza e Brianza (23°), Mantova (24°), Como (28°), Lecco (30°), Cremona (34°), Pavia (35°), Sondrio (39°) e Lodi (43°).