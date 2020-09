Leno (Brescia), 21 settembre 2020 - Venerdì era finito fuori strada con lo scooter, poco più di 24 ore dopo è morto in ospedale. Non ce l’ha fatta Emilio Calestani, il settantunenne di Castelletto di Leno rimasto coinvolto l’altra sera in un brutto incidente. Il pensionato, un ex operaio metalmeccanico, era finito in una roggia e aveva battuto la testa su un terrapieno. Un impatto che non gli ha lasciato scampo.

Erano le 20.30 di venerdì. Calestani era appena uscito da casa. In sella al suo Yamaha 125 grigio, era diretto a Milzano, dove al bar, come sempre accadeva di venerdì sera, lo aspettavano gli amici per giocare a carte. All’improvviso, mentre percorreva via Cascina Palazzo, tra le campagne di Castelletto, qualcosa è andato storto: forse si è imbattuto in un forte dislivello dell’asfalto, o forse è stato colto da un malore, o ancora, forse una disattenzione lo ha fatto sbandare. Fatto sta che il centauro ha perso il controllo dello scooterone ed è uscito di strada, volando in un roggia asciutta che affianca la carreggiata. Il malcapitato è stato sbalzato per qualche metro, quindi ha sbattuto con la testa su un cordolo di cemento sul bordo del fosso. Calestani è stato trovato a terra esanime.

Da subito il personale sanitario inviato dalla centrale di prima emergenza aveva intuito di essere in presenza di un caso drammatico. Dopo numerosi e frenetici tentativi di rianimazione, il settantunenne, rimasto sempre privo di coscienza, è stato caricato in eliambulanza e condotto al Civile di Brescia. È rimasto in Terapia intensiva per una notte e un giorno, poi nelle scorse ore il suo cuore ha smesso di battere. Stando ai primi accertamenti dei carabinieri, incaricati dei rilievi, non vi sono altri mezzi coinvolti nell’incidente. A escluderlo definitivamente però sarà una perizia cinematica. Calestani lascia moglie e due figli.

Anche ieri a Cologne si è verificato un incidente che ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza. In questo caso a rimanere gravemente ferito, un ciclista quarantaquattrenne di Cologne. L’uomo in mattinata affrontava il Montorfano in mountain bike quando è caduto. Si era spinto in quota fino al rifugio degli alpini e stava scendendo lungo un sentiero che si inerpica impervio tra i boschi, ma all’improvviso è scivolato. Pare abbia fatto un volo di circa trenta metri e poi si sia schiantato contro un albero. Ora lotta per la vita.