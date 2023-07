Lecco, condannato a 7 anni un richiedente asilo per tentato omicidio

Condannato a sette anni di reclusione 33enne, nigeriano, richiedente asilo, che il 23 luglio 2017 avrebbe aggredito e accoltellato un connazionale di tre anni più giovane nella zona del Caleotto e piazzale della Meridiana a Lecco. All’origine dell’aggressione il tentativo di rapina di un cellulare del giorno precedente. Il 23 luglio 2017 il gruppo si ritrovò e il nigeriano oggi 30enne - all’epoca ospite di un centro immigrati a Ballabio - venne colpito alle spalle da due fendenti. Venne ricoverato in ospedale con una prognosi di 30 giorni. Gli agenti della Squadra Mobile di Lecco risalirono al gruppo di persone che erano sul piazzale della Meridiana e Happy Omoregie venne identificato attraverso la foto mostrata dagli agenti della Polizia di Stato. Infatti la persona offesa - costituitasi parte civile e assistita dall’avvocato Daniela Sacchi - aveva riconosciuto Omoregie come uno dei migranti che parteciparono all’accoltellamento. A processo è finito il 33enne per tentato omicidio e rapina, assistito dall’avvocato Monica Grosso e, nel corso del processo, si è dichiarato innocente, sostenendo di non trovarsi a Lecco il 23 luglio di sei anni fa, perché quel giorno era a Milano. Una versione giudicata non credibile dalla Procura. Il 30enne ha invece riconosciuto Omoregie come uno dei partecipi all’aggressione, ed ha ricostruito in aula – davanti al collegio giudicante, presieduto da Martina Beggio, a latere Giulia Barazzetta e Gianluca Piantadosi - quanto accaduto sei anni fa. La Procura ha chiesto la condanna a 7 anni per tentato omicidio di Happy Omoregie, e l’assoluzione per la rapina del cellulare. Ieri il giudice Martina Beggio ha letto la sentenza: Happy Omoregie è stato condannato a sette anni di reclusione. A. Pa.