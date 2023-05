Lanfranco Cirillo, Nordio firma la richiesta di perseguimento penale per l’architetto di Putin

Brescia – Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, ha firmato la richiesta di perseguimento penale nei confronti di Lanfranco Cirillo, 64 anni noto come “l'architetto di Putin”, imputato a Brescia per plurimi reati di contrabbando doganale e falso in atto pubblico.

Trattandosi di reati commessi all'estero, la Procura di Brescia aveva chiesto al Ministro di rimuovere la condizione di improcedibilità in base all'articolo 9 del codice penale. Lanfranco Cirillo si trova attualmente a Mosca; lo scorso gennaio la Russia ha comunicato all'Italia l'assenza delle condizioni per il suo arresto, avendo acquisito la cittadinanza russa.

Ciononostante, a quanto sembra Cirillo voleva tornare in Italia per partecipare al processo a Brescia. Il 22 maggio, secondo quanto riferito oggi in aula dal suo legale, Cirillo si era recato all'aeroporto di Mosca con il passaporto italiano, essendogli stato revocato quello russo. Ma è stato trattenuto in una stanza per più di 13 ore e bloccato in Russia.

“Gli hanno comunicato che gli era stata vietata l'estradizione dalla Russia e gli veniva rifiutata la partenza da Mosca”, ha riferito in aula il suo legale, che a inizio udienza ha depositato i documenti che attestano l'acquisto in data 22 maggio di due biglietti aerei da Mosca a Istanbul con ultima destinazione Milano Malpensa. "Atto che era era stato fatto così da consentire all'architetto Cirillo di presenziare all'udienza al tribunale di Brescia”, ha aggiunto il difensore

Assieme a Cirillo sono imputati nel processo anche sua moglie e Adriano Gafforini, ritenuto dagli inquirenti il suo factotum italiano, finito ai domiciliari proprio per l'inchiesta fiscale e poi Alberto Guerini, oltre ai cittadini russi Anna Novitscalia e Vladimir Krutskikh, accusati a vario titolo di concorso nei reati fiscali.