Livelli dei laghi in aumento. Siccità scongiurata dalla raffica di piogge, dopo la grande sete

Desenzano sul Garda (Brescia) – I laghi Lombardi tirano un sospiro di sollievo. La abbondante pioggia caduta nei giorni scorsi pare avere scongiurato lo spauracchio della siccità, anche se gli agricoltori sono ancora a dita incrociate perché ai campi della bassa Padania e non solamente serve irrigazione continua e qualche giorno di sole cocente potrebbe fermare il trend positivo dei laghi. Per il momento, però, pare tutto vada bene. Il Sebino è a un livello di riempimento del 97.9 % con +106.8 cm sopra lo zero idrometrico. La situazione, al momento è ottimale e le varie rogge stanno lavorando al 50 % per fare funzionare canali d’irrigazione e centraline idroelettriche così da risparmiare acqua dato che piove sulle campagne.

L’afflusso al lago è di 60 centimetri cubi al secondo mentre il deflusso di 58.6 cm. La tendenza in questo momento è stabile. Bene anche per il Benaco, che fino a un mese fa era una delle maggiori cause di preoccupazione, con il percorso che porta all’isola di San Biagio. Completamente scoperto e ben sotto i + 60 cm di media degli inizi di maggio. Addirittura il viottolo in sassi è diventato motivo di attrazione turistica e anche di preoccupazione, dato che è stato necessario tenerlo monitorato visto l’enorme afflusso di gente.

Il problema non si pone, dato che il più grande lago italiano ieri alle 15 segnava i 103.1 cm sopra lo zero idrometrico con portata in aumento di almeno un centimetro al giorno e uno riempimento del 77,1%, ben superiore al 65% che dovrebbe avere in media in questa stagione. Si allontana dunque l’ipotesi di chiedere acqua al fiume Adige, anche’esso tornato a portate normali. Si è ripreso molto bene anche il lago di Como, che ieri aveva uno riempimento del 79.4% e un’altezza sullo zero idrometrico di 95.4 centimetri e che giorni fa grazie al nuovo lungolago non ha rischiato l’esondazione.

La situazione attualmente è tranquilla anche se la media annuale di riempimento del Como in questo periodo è del 73.6. Il lago Maggiore nelle scorse ore aveva una percentuale di riempimento di 91.9% contro una media in questo periodo del 98% con un afflusso di 200.2 metri cubi di acqua al secondo e un deflusso di 421.5. L’altezza sullo zero idrometrico è di 95.4 cm. Se l’agricoltura sta tirando un sospiro di sollievo qualche preoccupazione in più è per gli esercenti impegnati nel settore del turismo.

Oggi e domani sul nord Italia il tempo dovrebbe essere nuvoloso anche se con temperature fino a 28 gradi, ma verso il fine settimana piogge e temporali dovrebbero tornare con massime tra i 26gradi e i 23 e minime addirittura di 17. Il tempo potrebbe essere infausto almeno fino a domenica 18 con una riduzione del movimento del cosiddetto turismo mordi e fuggi, che si sposta verso i laghi per gite di una giornata. Non dovrebbe invece diminuire la presenza degli stranieri, che hanno già prenotato.