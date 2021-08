Cizzago (Brescia) - Il parroco della chiesa derubata scrive su Facebook al ladro di offerte. Succede nel Bresciano, nel piccolo comune di Cizzago, dove il prete è don Jordan Coraglia. "Non so se leggerà mai queste righe ma se volesse contattarmi in privato potremmo trovare una soluzione ai suoi problemi": con queste parole, attraverso i canali social, il parroco ha lanciato un appello alla persona che ha sottratto la cassetta delle offerte per il restauro dell'organo della chiesa.

"Non conteneva grandi cifre - ha scritto don Jordan Coraglia su Facebook dopo il furto - ma erano sicuramente i doni di parrocchiani che con sacrificio vogliono la loro chiesa in ordine". L'unica speranza del prete "è che chi ha compiuto questo gesto abbia davvero bisogno di quel poco e non se li beva o fumi o giochi. Quello sarebbe il male maggiore".

La cassetta svuotata è stata poi recuperata dallo stesso don Jordan in un campo di granoturco, su segnalazione di un contadino che lavorava sul posto. Nessuna risposta, almeno per il momento, è arrivata invece dal ladro di offerte. "Non credo che arriverà mai. Probabilmente - spiega don Jordan contattato dall'ANSA - è stata una ragazzata e se gli è andata bene con la cifra sottratta compreranno un gratta e vinci. Il mio appello, comunque, resta sempre valido. Non ho intenzione di denunciare, non avrebbe senso, ma capire il perché del gesto e dare un messaggio di apertura: la nostra chiesa ha sempre aiutato tutti, figuriamoci in questo periodo".