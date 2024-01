Ladri di orologi Rolex. Patteggiano dieci mesi. Vittime due svizzeri

Hanno patteggiato 10 mesi di reclusione, con pena sospesa in quanto incensurati in Italia, per il tentato furto aggravato di due Rolex del valore di 50mila euro, commesso sabato. Andrea Rakic, 23 anni e Roberto Jovanovic, 20 anni, entrambi serbi nati in Svizzera e residenti in Francia, processati ieri per direttissimo dopo aver passato il fine settimana in camera di sicurezza, sono stati rimessi in libertà. I carabinieri del Radiomobile di Como li hanno arrestati dopo un breve inseguimento: avevano dato appuntamento in viale Lecco a un collezionista svizzero di 65 anni, appassionato di auto, con la scusa di proporgli un affare di suo interesse. Salvo poi chiedere, a lui e alla moglie, di mostrare gli orologi che avevano al polso.