Brescia, la nonnina ladra a 83 anni non perde il vizio dei portafogli: "Sono cleptomane"

Brescia – Avvicina con fare circospetto una signora che fa la spesa al supermercato e mentre la malcapitata indugia al banco frutta soppesando pomodori e zucchine lei, zac, le infila la mano nella borsa e si impossessa del portafogli contenente sessanta euro, poi se la dà a gambe.

Sembra una storia già vista e sentita mille volte ma in questo caso un paio di particolari attirano l’attenzione: la ladra è una signora, classe 1940. È, insomma, una ottantenne, individuata (e denunciata) grazie alle telecamere. La derubata, invece, è classe 1933, ha quindi novant’anni. Il destino delle due anziane si era incrociato un pomeriggio di sei anni fa - l’11 aprile del 2017 - nel supermercato sotto casa, nel quartiere di Brescia Due, grattacieli zeppi di uffici e parchi alle porte del centro di Brescia. E si è incrociato anche ieri in Tribunale, dove era previsto il processo per la ladra, una ordinaria nonnina da qualche tempo vedova, imputata di furto con destrezza. Il giudice l’ha prosciolta per mancanza di querela da parte della parte offesa, essendo il reato in questione in virtù della riforma Cartabia non più procedibile d’ufficio. L’imputata stavolta l’ha passata liscia ma non sempre è stato così, giacché non era la prima volta che, assistita dall’avvocato Gianbattista Scalvi, suo legale di fiducia, finiva nei ruoli delle udienze al palagiustizia di Brescia. L’accusa? Sempre la stessa: furto.

Sono passati gli anni, sono cambiati le circostanze e i luoghi, ma l’unico dato invariato è che a mettere in azione la manolesta c’era sempre lei, la pensionata, la quale individuata la vittima ideale e appena il momento di faceva propizio, avanzava fulminea , asportava il portafogli dalle borse delle malcapitate - sempre donne -, derubate al supermercato, nei luoghi pubblici affollati, in un caso persino tra le corsie in ospedale, e spariva. Una ‘carriera’ avviata dalla donna, una normalissima casalinga, nei primi anni Duemila, per cinque volte segnata dall’intervento delle forze dell’ordine, la denuncia e il processo, in un caso concluso positivamente per la signora, scagionata dalle accuse.

Ad alleggerire la sua posizione, infatti, c’è una vecchia consulenza che attribuirebbe l’attitudine a sottrarre beni altrui, nello specifico portafogli, a una cleptomania certificata, a cui la pensionata si sarebbe dedicata con profitto anche in compagnia del compianto marito, coinvolto come ‘palo’ nei colpi. Dopo la morte del consorte la nonnina sembrava essere sparita dai radar dei verbali di polizia. Ma nell’aprile 2017 è tornata in azione. Anche da sola.