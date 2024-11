L’abbraccio ai nostri soldati nel mondo

"Il nostro pensiero va ai nostri militari schierati nei luoghi dove imperversano i conflitti, dove per mandato delle Nazioni Unite e nell’ambito di missioni bilaterali, continuano a contribuire alla pace". Lo ha ricordato il prefetto Andrea Polichetti nell’ambito delle celebrazioni per il 4 novembre a Brescia. La cerimonia si è svolta in piazza della Loggia, con l’intervento anche della sindaca Laura Castelletti, che ha ricordato che: "In questa giornata non siamo qui a celebrare la nostra vittoria o la sconfitta del nemico, ma la democrazia e la libertà conquistate".