La storia di Eleonora Duse. Il documentario di Bergamasco

Un documentario che racconta Eleonora Duse, la più grande attrice italiana secondo Charlie Chaplin, ma che vuole anche essere un’indagine su cosa significhi oggi il mestiere dell’attrice. Questo si ritrova in Duse, the Greatest, documentario diretto da Sonia Bergamasco (foto), che sarà presentato al Nuovo Cinema Eden, in anteprima per Brescia, domenica 9 febbraio alle 21. In sala ci sarà anche Bergamasco, per presentare il suo debutto alla regia. Presentato alla Festa del cinema di Roma 2024, il documentario è una meticolosa indagine sull’attrice che ha cambiato il mestiere dell’attore radicalmente. "Eleonora Duse, l’attrice italiana più famosa al mondo, intercetta le nuove generazioni attraverso la sensibilità di figure carismatiche come Charlie Chaplin, che la vede a teatro a Los Angeles, e il giovane Lee Strasberg, futuro direttore dell’Actors Studio, che guardandola al lavoro, intuisce il segreto di un’arte della recitazione che entra a far parte dell’immaginario collettivo di generazioni di attori di cinema. Dando voce ai testimoni, di ieri e di oggi – spiega Bergamasco - il film cerca di fare luce sul corpo dell’artista come strumento da scoprire, per comporre un ritratto plurale dell’attrice al presente". Il documentario sarà proiettato il 9 alle 21 nel cinema gestito da Fondazione Brescia Musei; il 10 febbraio, la replica alle 18.30.

Federica Pacella