LA NUOVA LEGGE Monitorare l’acqua Dove c’è l’obbligo

Monitoraggio di legionella anche nelle acque potabili, all’interno di edifici prioritari come gli ospedali, per garantire l’accesso ad acqua sicura usata nei luoghi di vita e di lavoro. Lo ha stabilito il Decreto legislativo 18 del 23 febbraio 2023 recependo la direttiva europea sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. Il provvedimento è in vigore dal 21 marzo e prevede sanzioni per gli inadempienti, ma la direttiva dovrà essere applicata pienamente entro il 2029: questo lasso di tempo è stato fornito agli operatori coinvolti, per predisporre negli edifici prioritari in classe A (strutture sanitarie a carattere di ricovero), i Piani di Sicurezza dell’Acqua.